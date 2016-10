Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaakkois-Suomen poliisi on valvonut tänä vuonna lähes 400 henkilön maasta poistumisen — poliiseja mukana myös palautuslennoilla Kaakkois-Suomen poliisilaitos on poistanut tai saattanut Suomesta toiseen valtioon yli 50 kertaa henkilöitä ja valvonut lähes 400 henkilön maasta poistumisen. Kaakkois-Suomen poliisilaitos on osallistunut myös usealle niin sanotulle charter -palautuslennolle Irakiin. Kaakkois-Suomen poliisilaitos on antanut tiedoksi kuluneen vuoden aikana turvapaikanhakijoille lähes tuhat maahanmuuttoviraston tekemää päätöstä. Ulkomaalaisasioissa poliisitoiminnan painospiste on maahanmuuttoviraston tekemien päätösten tiedoksiannoissa, maasta poistamisissa ja ulkomaalaisvalvonnassa. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella on tammi-syyskuussa ollut turvapaikanhakijoihin liittyneitä tehtäviä yhteensä noin 1 400. Hälytystehtävien määrä on pysynyt suunnilleen entisellä tasolla. Turvapaikanhakijoita on ollut kuluneen vuoden aikana epäiltyinä yleisimmin pahoinpitelyrikoksiin, joita oli 39. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/25/Kaakkois-Suomen%20poliisi%20on%20valvonut%20t%C3%A4n%C3%A4%20vuonna%20l%C3%A4hes%20400%20henkil%C3%B6n%20maasta%20poistumisen%20%E2%80%94%20poliiseja%20mukana%20my%C3%B6s%20palautuslennoilla/2016521415900/4