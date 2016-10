Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Seppälä ja Salmela Kanadaan pikkuleijonien mukana Kouvolan KooKoon puolustajat Peetro Seppälä ja Santeri Salmela ovat mukana, kun Suomen alle 17-vuotiaiden maajoukkue matkustaa tällä viikolla turnausmatkalle Kanadan Ontarion Sault Ste. Marieen. Nuoret KooKoo-puolustajat pelaavat pikkuleijonien joukkueessa World U17 Hockey Challenge -turnauksessa 30. lokakuuta—5. marraskuuta. Suomi kohtaa turnauksessa sunnuntaina 30. lokakuuta Kanadan punaisen joukkueen, maanantaina 31. lokakuuta Venäjän ja tiistaina 1. marraskuuta Ruotsin. Turnauksen loppuottelu pelataan sunnuntaina 5. marraskuuta. — On totta kai mukava lähteä taas jätkien kanssa pelaamaan leijonapaidassa. Tällä kertaa edessä on vähän pidempi reissu, Santeri Salmela kertoo. — Hyvät fiilikset valinnasta tietenkin. Siisti juttu. Aiemmat maajoukkueleirit ovat olleet mukavia kokemuksia, joissa on päässyt pelaamaan hyviä ja kovia pelejä, pohtii puolestaan Peetro Seppälä. Molemmat vuonna 2000 syntyneet KooKoo-kasvatit pelasivat viime kaudella seuran C- ja B-junioreissa. Kuluva kausi on alkanut porrasta ylempänä KooKoon A-junioreissa nuorten SM-liigassa. — Vauhti on isoin juttu ja siinä on suurimmat erot B- ja C-junnuihin. Nuorten liigassa on isompia ja nopeampia jätkiä, eli jalat saa laittaa töihin joka ilta, Salmela tuumaa. — Viime kaudella pelasin vielä C-junnuissakin, joten onhan hyppy ollut aika iso. Vauhdissa ja fyysisyydessä ollaan ihan eri tasolla, näkee Seppälä. Salmela on pelannut tällä kaudella Nuorten SM-liigaa 17 ja Seppälä 7 ottelua. Lue koko uutinen:

