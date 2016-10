Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaislähtöinen Maiju Talvisto on mukana tuomassa uutta oopperakonseptia Suomeen Syksyllä perustetun Helsingin Koomisen Oopperan taustavoimista löytyy kouvolalaisväriä. Myllykoskelta lähtöisin oleva Maiju Talvisto on aloittanut uuden oopperatalon tuottajana syyskuun alussa. Koomisen Oopperan toiminta perustuu Keski-Eurooppalaiseen oopperakonseptiin. Sen esikuvana on Berliinissä toimiva maailmankuulu Komische Oper Berlin, joka on erikoistunut kevyeen oopperaan, operetteihin ja musikaaleihin. — Tavoitteena on toteuttaa laadukkaita, moderneja teoksia. Ohjelmistossa nähdään myös esityksiä, joita ei ole aiemmin toteutettu Suomessa, Talvisto kertoo. Koomisen Oopperan kevyempi ote näkyy paitsi ohjelmistovalinnoissa myös esitysten toteutustavassa. — Toiminta perustuu kansainväliseen yhteistyöhön ja kiertäviin tuotantoihin. Esitykset ovat siis rakenteeltaan kevyitä, minkä vuoksi ne on helppo toteuttaa eri paikoissa. Talvisto on työskennellyt aiemmin muun muassa Pori Jazzeilla ja toiminut vuodesta 2010 lähtien Flow-festivaalin artistituotannon vastaavana. Nykyisin Helsingissä asuvan Talviston innostus musiikkiin syttyi 6-vuotiaana, jolloin hän aloitti pianon soiton opettajansa Marja Timonen-Pillin johdolla. Vuotta myöhemmin hän aloitti opinnot Pohjois-Kymen musiikkiopistossa. Vaikka Talvisto huomasi viihtyvänsä paremmin esiintymislavan sijaan lavan takana, hän antaa kuitenkin suuren painoarvon opinnoilleen musiikkiopistossa. — Substanssiosaaminen on tässä työssä todella tärkeää: Ymmärrän artistien tarpeet ja puhun heidän kanssaan samaa kieltä.

