Kouvolan Sanomat: Kouvolan hallintojohtajaksi haki 25 henkilöä — Ismo Korhonen ei ole hakijoiden joukossa Kouvolan uudeksi hallintojohtajaksi on hakenut 25 henkilöä. Hakijoiden joukossa on muun muassa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallintojohtaja Katja Tommiska, eduskunnan hallintolakimies Anri Rantala sekä Porvoon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Sari Mankinen.Kouvolasta virkaa ovat hakeneet muun muassa kaupunginlakimies Päivi Sandås, lakimies Olli Ojanperä, henkilöstöasiantuntija Teija Maija Heiskanen sekä Kouvola Innovationin matkailuneuvontapäällikkö Raija Sierman-Henttonen. — Minusta hakijoita on ihan hyvä määrä varsinkin kun otetaan huomioon, että hallintojohtajan tehtävä edellyttää erityisosaamista, sanoo Kouvolan henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.Kouvolan kaupunginhallitus päätti syyskuussa täyttää hallintojohtajan tehtävän ulkoisella haulla. Kaupunginhallitukselle esitettiin tuolloin, että hallintojohtajan tehtävään olisi valittu Kouvolan lasten ja nuorten palveluiden johtaja Ismo Korhonen.Korhonen ei hakenut paikkaa ulkoisessa haussa.Hallintojohtajan valintaa valmistelevaan kaupunginhallituksen työryhmään on nimetty tässä vaiheessa kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu. Kaupunginhallitus nimeää työryhmään omat edustajansa seuraavassa kokouksessaan 7.11.Kouvolan hallintojohtajaksi hakivat määräaikaan mennessä:Halme, Karo (Kuusankoski), vastaava työntekijä, Kouvolan korttelikodit ry (-31.5.2016)Hartojoki, Sirpa (Muuruvesi), kunnanjohtaja, Muonion kunta (-22.10.2016)Heikkilä, Aleksi (Hyvinkää), kunnanjohtaja, Hausjärven kuntaHeiskanen, Teija Maija (Kouvola), henkilöstöasiantuntija, Kouvolan kaupunkiJanhunen, Jaakko (Kouvola), opinto-ohjaaja, Kymenlaakson ammattikorkeakouluJärvenpää, Juho (Mäntyharju), talous- ja hallintojohtaja, Sulkavan kuntaKoponen, Johanna Kristiina (Mikkeli), hankepäällikkö, Pieksämäen kaupunkiKotonen, Ulla (Kouvola), TKI-johtaja, Lahden ammattikorkeakoulu OyLaine, Anu (Lahti), hallinto- ja talouspäällikkö, Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)Mankinen, Sari (Askola), hallintojohtaja, Porvoon seurakuntayhtymäMörk, Joni-Petri (Kouvola), kiinteistösijoittaja ja rakentaja, yrittäjä Nerweyi, Dino (Turku), vt. toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen Sos.dem. Piiri Ry (- 31.3.2016)Nyberg, Antti (Myllykoski), kehityspäällikkö, VR Yhtymä Oy (- 31.7.2015)Ojanperä, Olli (Kouvola), lakimies, Kouvolan kaupunki, tekniikka- ja ympäristöpalvelutPusa, Merja (Kouvola), vs. suuhygienisti, Päijät-Hämeen sosiaali ja terveyspalvelukeskus Aava (- 30.9.2016)Rantala, Anri (Helsinki), hallintolakimies, EduskuntaRatasvuori, Heta (Rovaniemi), ylitarkastaja/tiiminvetäjä, Maahanmuuttovirasto, Rovaniemen tulosalueSandås, Päivi (Lappeenranta), kaupunginlakimies, Kouvolan kaupunkiSavolainen, Emilia (Kuopio), ympäristöterveysjohtaja, Siilinjärven kuntaSierman-Henttonen, Raija (Kouvola), matkailuneuvontapäällikkö, Kouvola Innovation OyTapola, Janne (Kouvola), päihdehuollon johtaja, Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymäTommiska, Katja (Akaa), hallintojohtaja, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymäKolme hakijaa ei halua nimeään julkisuuteen. Lue koko uutinen:

