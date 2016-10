Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa työttömyys laskussa, mutta avoimien paikkojen määrä vähenee Kouvolan työllisyystilanne on kohentunut viime vuodesta, paljastaa tuore Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus. Kouvolassa oli syyskuun lopussa 5 330 työtöntä työnhakijaa. Määrä on 208 henkilöä ja 4 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Työttömien työnhakijoiden osuus Kouvolan työvoimasta on kaikkiaan 13,5 prosenttia. Myös alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on laskussa. Heidän määränsä väheni viime vuodesta 7,9 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä sen sijaan on kasvussa. Kouvolan seudulla määrä kasvoi 2 prosenttia. Kasvu oli tosin Kaakkois-Suomen pienintä. Avoimien työpaikkojen määrä putosi Kouvolan seudulla 9 prosenttia. Muualla Kaakkois-Suomessa määrä nousi. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 329 487 henkilöä eli 2,3 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Lue koko uutinen:

