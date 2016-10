Uutinen

Kouvolan Sanomat: Markku Pakkanen kommentoi Kokoomusnuorten maataloustukilinjausta: ”Tällaisia ajatuksia on aina ollut” Valkealan Oravalassa asuvalla maatilayrittäjällä Tommi Hasulla, 28, on jotain sellaista, mitä monelta viljelijältä nykyään puuttuu: vankka usko tulevaan. Hasu kasvattaa 390 hehtaarin kotitilallaan luomukauraa ja luomumallasohraa. Tilakoko on kolminkertaistunut viidessä vuodessa. — Oravalassa moni viljelijä on lopettanut lyhyen ajan sisällä. Luotan siihen, että vientituotteisiin erikoistumalla pärjää. Hasu isännöi maanantaina tilaisuutta, jossa MTK Kaakkois-Suomen maaseutunuoret jututtivat kymenlaaksolaisia kansanedustajia Markku Pakkasta (kesk.) ja Sirpa Paateroa (sd.). Kokoomusnuoret linjasivat viime sunnuntaina liittokokouksessaan, että maataloustuet pitäisi lopettaa. Järjestön mukaan tuet ovat esimerkki vanhojen elinkeinojen tekohengittämisestä. Tälle näkemykselle ei löytynyt Hasun tilalla kannatusta. — Tällaisia ajatuksia on aina ollut. Eivät ne ole kovin suurta kannatusta saaneet, Pakkanen totesi. Muuten keskustelu aaltoili maatalouden kannattavuuskriisiin liittyvissä aiheissa. Luonnonvarakeskus Luken ennusteen mukaan maatilojen tulos on jäämässä tänä vuonna katastrofaaliseksi. Maatalouden kannattavuutta mittaava yrittäjänvoitto on kaikilla tuotantoaloilla negatiivinen, eli tilat tekevät keskimäärin tappiota. Viljanviljelyn kannattavuus on erittäin heikkoa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Sikatalouden kannattavuus on puolestaan romahtanut vuosina 2015—16 merkittävästi. Luken mukaan kehitykseen on vaikuttanut muun muassa ruuan tuottajahintojen pienentyminen. Paateron ja Pakkasen mukaan poliitikot voivat toiminnallaan auttaa maataloutta. Kumpikin näkee päivittäistavarakaupan keskittymisen isona ongelmana. Alan kahden suurimman toimijan K- ja S-ryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli viime vuonna 78,6 prosenttia. Huhtikuussa Kesko osti vielä Siwat ja Valintatalot eli Suomen Lähikaupan. Oston jälkeen kahden suurimman markkinaosuus nousee lähelle 85:ttä prosenttia. Kaupat ovat käyneet aktiivista hintasotaa vuoden vaihteesta 2015 lähtien. Kuluttajahinnat ovat laskeneet, mutta samalla tuottajien saama korvaus on niin ikään pienentynyt. — Kuntapäättäjilläkin on tässä valtaa. Kaavoituksessa kauppapaikkoja ei pitäisi keskittää vain parille toimijalle, Paatero sanoo. Pakkasen mukaan Tommi Hasun esimerkki osoittaa, että erikoistuminen ja vientituotteisiin satsaaminen voi auttaa yrittäjiä. — Poliitikkoina voimme vaikuttaa lainsäädäntöön. Tuotteiden suoramyynti tiloilta kuluttajille pitäisi tehdä nykyistä helpommaksi. Lisäksi nettimyynti voisi tuoda tuloja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/25/Markku%20Pakkanen%20kommentoi%20Kokoomusnuorten%20maataloustukilinjausta%3A%20%E2%80%9DT%C3%A4llaisia%20ajatuksia%20on%20aina%20ollut%E2%80%9D/2016221411897/4