Kouvolan Sanomat: Nopeusnäyttö on halvempi liikenteen rauhoittaja kuin hidastetöyssy Nopeusnäytöt eivät ota hurjastelijoita pois liikenteestä, mutta ne rauhoittavat liikennettä, sanoo kaupungin katupäällikkö Erkki Immonen. Liikenneturvan koulutusohjaajan Ari-Pekka Elovaaran mukaan nopeusnäytöt sijoitellaan tarkoituksella paikkoihin, joissa nopeus saattaa huomaamatta karata rajoituksen yli. Kouvolassa nopeusnäyttöjä on sijoitettu muun muassa Voimakadulle, Alakyläntielle, Lehtomäenkadulle ja Kuusaanniementielle. — Jossain 30 kilometrin nopeusrajoituksella nopeus karkaa helposti. Monet laskevat nopeuden takaisin huomattuaan vilkkuvan nopeusnäytön. Jos ei laske, sen jälkeen ajaa tietoisesti ylinopeutta, Elovaara kertoo. Elovaaran mukaan nopeusnäyttöjä laitetaan usein paikoille, joissa halutaan erityisesti kiinnittää autoilijoiden huomio tilannenopeuteen. — Koulujen läheisyydet ovat tällaisia paikkoja, sillä ihmisiä halutaan muistuttaa oikeista nopeuksista lasten ollessa liikkeellä. Immosen mukaan nopeusnäyttöjä asennetaan, kun siihen tulee tarvetta. — Nopeusnäyttö on halvempi keino liikenteen rauhoittamiseksi kuin hidastetöyssyjen rakentaminen. Nopeusnäytön asentaminen maksaa muutama tuhat euroa, kun hidastetöyssy maksaa 5 000 eurosta 15 000 euroon. — Hidastetöyssyä varten tietä pitää myllätä paljon. Muun muassa muun muassa ritiläkaivot sadevesiviemäriiin pitää rakentaa, sillä töyssy estää veden virtaamisen. Nopeusnäytön saa myös tarvittaessa siirrettyä pois. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on kahdeksan nopeusnäyttöä Kaakkois-Suomen alueella. — Vuonna 2015 nopeusnäytöistä kerätyn tiedon perusteella voi sanoa, että autoilijat hidastavat 3—8 kilometriä tunnissa nopeusnäytön ensimmäisen ja viimeisen mittauksen välillä, liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta sanoo. Lehtosen mukaan kuitenkin yli puolet autoilijoista ajaa nopeusnäyttöalueilla suurta ylinopeutta. — Vauhti ei kaikilla tipu tarpeeksi, mutta se kuitenkin tippuu lähes kaikkien autoilijoiden kohdalla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/25/Nopeusn%C3%A4ytt%C3%B6%20on%20halvempi%20liikenteen%20rauhoittaja%20kuin%20hidastet%C3%B6yssy/2016221411980/4