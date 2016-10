Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rengasrumba hurjimmillaan Kouvolassa — vähälumiset mutta jäiset talvet pitävät nastarenkaat suosiossa Kouvolan rengasliikkeissä riittää sutinaa. Syksyn ensimmäinen lumisade sai talvirenkaiden vaihtajat taas liikkeelle — joskin ruuhka alkoi jo viime viikonloppuna. — Eilen oli 160 autoa, tänään varmaan saman verran, sanoo Kari Häkämies urakoidessaan talvirenkaita alle Kouvolan Rengasteamin hallissa Tornionmäessä. Renkaanvaihtoruljanssi pyörähti käyntiin lauantaina ja jatkuu parisen viikkoa, Häkämies arvioi. — Riippuu, miten nopeasti talvi nyt tulee. Sääennusteen mukaan se ei tosin tule kovin vauhdilla. Keskiviikolle ja torstaille luvataan Kouvolaan vielä kylmää, mutta viikonlopuksi korkeimmillaan kuutta plusastetta. Kiirettä pitää myös Voikkaan Rengascenterissä, jossa tahti alkoi tiivistyä myös viime viikon puolella. — Ruuhka alkoi eilen (maanantaina) aamulla. Jonoa on pihalla koko ajan, kertoo Mika Kangaskolkka. Molemmissa liikkeissä arvioidaan, että yhdeksään autoon kymmenestä asennetaan yhä nastarenkaat ja loppuihin kitkat. — Kun on ollut vähälumisia talvia ja jäisiä tienpintoja, on siirrytty takaisin nastarenkaisiin, Kangaskolkka sanoo. Lain mukaan nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta alkaen tai kelin niin vaatiessa aiemminkin. Kitkarenkailla saa ajaa vaikka koko vuoden. Valtaosa autoilijoista vaihtaa renkaansa yhä itse. Autorengasliiton viime talvena teettämässä kyselyssä ilmeni, että 37 prosenttia autoilijoista vaihdattaa renkaansa liikkeessä. Loput tekevät työn itse. Lue koko uutinen:

