Kouvolan Sanomat: Sote vuotaa taas Iitissä — veronkorotuksiakin joudutaan pohtimaan Iitin kunta joutuu miettimään tänä syksynä veronkorotuksia. Paine verojen korotuksiin tulee totuttuun tapaan sosiaali- ja terveyspalveluista. Sote-puoli on paukkumassa reilusti yli arvioidun. Tämänhetkisen arvion mukaan tilikauden tulos kääntyy tänä vuonna Iitissä reilusti tappiolle. Viime vuonna tulos on plussalla vajaat 417 000 euroa, kun nyt ennakoidaan 526 000 euron tappiota. Kunnanjohtaja Riku Rönnholm sanoo, että veronkorotukseen täytyy varautua. Mietinnässä ovat aikaisemman linjauksen mukaan sekä kunnallisvero että kiinteistövero. Iitin tuloveroprosenttia korotettiin viimeksi vuoden 2015 alusta 20,25 prosenttiin. — En lähde vielä arvioimaan veronkorotuksen todennäköisyyttä. Sote ei ensi vuodellekaan ruusuiselta näytä. Veronkorotus on tosin aina viimeinen keino. Rönnholm myöntää, että kunnan omasta toiminnasta nipistäminen on sekin todella vaikeaa. Iitille tulee sote-puolelta yllätyksiä niin säännöllisesti, että voidaan puhua jo tiedossa olevista yllätyksistä. Lue koko uutinen:

