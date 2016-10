Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ulkomaalaisten tekemät rikokset ovat kasvussa Kaakkois-Suomessa — poliisi sanoo onnistuneensa selvittämisessä Kaakkois-Suomen poliisin tilaston mukaan ulkomaalaiset syyllistyivät 2 480 rikokseen tämän vuoden tammi-syyskuussa. Kaikkiaan rikoksia, joissa ilmoituksen tekohetkellä on ollut tiedossa rikoksesta epäilty, kirjattiin 26 702. Ulkomaalaisten tekemät rikokset kasvoivat hieman yli 500:lla, mikä vastaa noin puolentoista prosentin kasvua. Tammi-syyskuussa kirjattiin lähes 6 000 omaisuuteen kohdistunutta rikosta, joissa rikoksesta epäilty oli tiedossa. Ulkomaan kansalaisia heistä oli noin 1 100 eli lähes 19 prosenttia. Ulkomaan kansalaisten osuus on kasvanut yli kymmenellä prosentilla vuoden 2015 vastaavasta ajasta. Ulkomaalaisten osuuden kasvu omaisuusrikoksissa johtuu laajasta petossarjasta, joissa on samassa rikossarjassa epäiltynä useita kymmeniä ruotsalaisia henkilöitä. Ulkomaan kansalaiset tekivät esimerkiksi 14 törkeää varkautta, joita oli yhteensä 49. Ryöstöjä tehtiin 70, joista ulkomaan kansalaiset tekivät kahdeksan. Seksuaalirikoksissa ulkomaalaisten osuus on noin 26 prosenttia eli he tekivät 119 seksuaalirikoksesta 31. Raiskauksia tehtiin 30, joista ulkomaalaiset tekivät seitsemän. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/25/Ulkomaalaisten%20tekem%C3%A4t%20rikokset%20ovat%20kasvussa%20Kaakkois-Suomessa%20%E2%80%94%20poliisi%20sanoo%20onnistuneensa%20selvitt%C3%A4misess%C3%A4/2016521415176/4