Kouvolan Sanomat: Investoinnit ja integraattietu Kymin ja Kaukaan valtteina UPM:n paperitehdastarkastelussa UPM Kymin ja Kaukaan paperitehtaiden johtaja Matti J. Laaksonen sanoo, että UPM:n tiistaina ilmoittamassa kilpailukykytarkastelussa ei ole sen suurempaa draamaa. — Ei tässä ole mitään uutta. On luonnollista, että seuraamme kysyntää ja mietimme erilaisia vaihtoehtoja. Tämä on normaalirutiini, jota on tehty vuosia. UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen totesi osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä, että yhtiö on käynnistänyt graafisia papereita Euroopassa tuottavien tehtaidensa kilpailukykytarkastelun. Tarkastelu liittyy graafisten papereiden kysynnän laskuun. UPM:llä graafisia papereita tuottavat Suomessa Kymin tehdas Kuusankoskella, Kaukaan tehdas Lappeenrannassa, Rauman tehdas sekä Kaipolan ja Jämsänkosken tehtaat Jämsässä. Euroopassa on lisäksi kymmenen muuta graafisia papereita tuottavaa tehdasta Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Ranskassa ja Saksassa. UPM Kymin ja Kaukaan vahvaa asemaa puoltavat muutamat seikat. Molemmille tehtaille on investoitu viime vuosina vahvasti. Niin Kymi kuin Kaukaa ovat lisäksi tehdasintegraatteja, joista tulee paperin lisäksi muun muassa sellua ja energiaa. Lue koko uutinen:

