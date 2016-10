Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kalevi Kullasvaaran uudella kokoelmalevyllä on mukana myös tyttärenpoika Luca, 4 — katso video Muusikko Kalevi Kullasvaaralta on ilmestynyt kokoelmalevy Kotikaupungissain. Se sisältää sekä uusia Kouvola-aiheisia kappaleita että vanhoja uudelleen masteroituina. Uudet kappaleet on äänittänyt ja miksannut Marko ”Puke” Kataja. Uusia ovat Small Town Talking Blues, Toivon että joka päivä sinuun rakastun ja nimibiisi Kotikaupungissain. Vaikka kappaleissa liikutaan Kouvolassa, Kullasvaara on viimeistellyt ne kaukana täältä, Australian Sydneyssä. Siellä on hänen toinen kotinsa ja pitkäaikainen elämänkumppaninsa Lisa. Suurkaupungin syke on tuonut Kullasvaaran, 64, kotiseuturakkauden pintaan yhä vahvemmin. Hän on huomannut röyhistävänsä rintaansa ihmisvilinässä: itsetunto kasvaa, kun tietää, mistä on kotoisin. — Kyllä Tornionmäen jätkäporukka ja tanssilava ovat jättäneet minuun jälkensä. Nämä ajatukset kantavat, kun olen Sydneyssä. 50 vuoden takainen The Rolling Boys -yhtye on syntynyt uudestaan. Nyt siihen kuuluu Kullasvaaran lisäksi hänen 4-vuotias tyttärenpoikansa Luca, joka esiintyy myös Small Town Talking Blues -kappaleessa ja siitä tehdyllä Antti Vesikon ohjaamalla videolla. Poika soittaa kappaleeseen jopa pienen rumpufillin. Kotikaupungissain-levyllä on itseoikeutetusti mukana hitti, josta Kullasvaara parhaiten tunnetaan: Pikkukaupungin poika. Moni kadunmies kutsuu häntä jopa sillä nimellä. Kappaleen julkaisusta tulee tänä vuonna kuluneeksi 25 vuotta. Kalevi Kullasvaaran Kotikaupungissain-levyä saa muun muassa Kouvolan Novgorod-levykaupasta ja Kouvola-talon museokaupasta. Se ilmestyy pian myös Spotifyhin ja moniin muihin suoratoistopalveluihin. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

