Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan väkiluku vähentynyt vuoden alusta noin 400:lla Kouvolan väkiluku oli syyskuun lopussa 85 438. Asukkaiden määrä on vähentynyt vuoden alusta 417 hengellä. Kouvolalaisia on Tilastokeskuksen mukaan syntynyt tänä vuonna 536 ja kuollut 855. Muista kunnista Kouvolaan on muuttanut 1 929 henkeä ja Kouvolasta muualle Suomeen 2 162 henkeä. Ulkomailta on muuttanut Kouvolaan 216 henkeä ja Kouvolasta ulkomaille 81. Koko Suomen väkiluku oli syyskuun lopussa 5 501 043. Luku on ensimmäistä kertaa lähempänä kuutta kuin viittä miljoonaa. Viiden miljoonan raja ylittyi tammikuussa 1991, neljän miljoonan raja vuonna 1950 ja kolmen miljoonan raja vuonna 1912. Toisaalta tammi—syyskuussa syntyneiden määrä, 40 426, on itsenäisyyden ajan pienin luku. Kasvu syntyy maahanmuutosta, jonka muuttovoitto oli 3 420 suurempi kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönlisäys taas väheni 2 430 hengellä. Lue koko uutinen:

