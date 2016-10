Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa otetaan varaslähtö halloweeniin Halloweenia juhlitaan jo tällä viikolla Kouvolassa. Viitatuvassa on tänään keskiviikkona Halloween-aiheinen tietovisa kello 12. Torstaina korttelikodissa järjestetään Halloween-bingo kello 12. Halloween-juhlaa vietetään korttelikoti Oravanpesässä tänään ja Lehtotuvassa torstaina kello 12—15. Ohjelmassa on muun muassa Halloween-disko. Iitin kirjastossa esitetään Halloween-teemaisia elokuvia torstaina. Kello 12 nähdään elokuvat Sekaisin Shrekistä ja Mutanttikurpitsojen isku (K7). Kello 15 esitetään Karvakamut 4: Metsästyskausi (K7). Päivän päättää kello 17 elokuva Nalle Puh: Kummittelua kerrakseen & Haamuhassuttelua (S). Elokuvat ovat suomeksi puhuttuja. Kettumäen kansanpuistossa Kuusankoskella järjestetään perjantaina Halloween-tapahtuma koululaisille kello 15—21. Kello 16—18 ohjelmassa on kasvomaalausta ja pukeutumista naamiaisasuihin. Mukaan voi tuoda oman asun tai kaivella Kettumäen kätköjä. Kello 18—21 kansanpuiston ympäristössä voi kiljua kauhupolulla. Kahvio on avoinna koko tapahtuman ajan. Brankkarilla biletetään kurpitsajuhlahengessä tulevana sunnuntaina. Tapahtuma on tarkoitettu 2.—6.-luokkalaisille. Luvassa on musiikkia, leikkejä, tanssia ja karaokea. Jokainen lapsi saa yllätyslahjan. Myynnissä on pientä syötävää ja juotavaa. Lue koko uutinen:

