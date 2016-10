Uutinen

Kouvolan Sanomat: Myllykosken kirkon seutua tuumitaan yhdessä asukasillassa Myllykosken kirkon lähiympäristön kehittäminen alkaa asukasillassa marraskuun alussa. Illan aikana pohditaan muun muassa millainen kirkon ympäristö voisi olla 2020-luvulla, kun kirkon laajennus on valmis. Mietittävinä ovat torin ja Myllykoskentien tienoot sekä kirkon ympäristön palvelut. Illan aikana keskustellaan siitä, miten Myllykosken asukkaat, kiinteistöjen omistajat ja alueella toimivat yrittäjät, yhteisöt sekä muut kiinnostuneet tahot näkevät kirkon ja sen lähiympäristön tulevaisuuden. Kehittäminen jatkuu toisessa asukasillassa ensi vuoden alussa, kun kaavaluonnos on valmis kommentoitavaksi. Kouvolan seurakuntayhtymä teettää kirkon tontille ja sitä ympäröivälle alueelle asemakaavamuutoksen. Muutos tehdään, jotta kirkon laajentaminen tontille on mahdollista. Alueen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi otetaan maankäytölliseen tarkasteluun samassa yhteydessä myös laajempi alue aina junaradalta Seuratalolle ja Rautakorventieltä Pappilantielle saakka. Kaupunki vastaa uuden kaavan mukaisten muutostöiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta katu- ja puistoalueilla. Yksityisten kiinteistönomistajien toivotaan osallistuvan alueen kehittämiseen omalta osaltaan ja saavan muuttuvasta asemakaavasta tukea kiinteistönsä mahdolliseen kehittämiseen ja kunnostukseen. Asukasillan tavoitteena on koota tietoa siitä, mitä myllykoskelaiset ja muut alueella liikkujat haluavat entiseltä kauppakadulta ja sen ympäristöltä tulevaisuudessa. Seurakunta kysyi samaa myös vuosi sitten pidetyssä karttakyselyssä, jonka tuloksia tarkastellaan illan aikana. Tilaisuudessa esitellään kirkon laajennuksen arkkitehtikilpailun ehdotuksista poimitut parhaat ideat kirkon lähiympäristön kehittämiseksi, sekä kilpailun voittajatyö Triadi. Myllykosken asukasilta järjestetään Myllykosken kirkon seurakuntasalissa torstaina 3.11.2016 klo 17.30 alkaen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/26/Myllykosken%20kirkon%20seutua%20tuumitaan%20yhdess%C3%A4%20asukasillassa/2016221420021/4