Kouvolan Sanomat: ResQ Club -ruokapalvelu aloittaa myös Kouvolassa, mukana 16 kahvilaa ja ravintolaa Ruokahävikin vähentämiseen tähtäävä ResQ Club -palvelu on aloittanut toimintansa myös Kouvolassa. Palvelun avulla esimerkiksi kahvilat tai ravintolat voivat myydä ylijäämäruokaa halvemmalla eteenpäin sen sijaan, että se pitäisi heittää pois. Ensi vaiheessa Kouvolassa on mukana 16 yritystä. ResQ Clubin toiminta perustuu siihen, että ruokaa voi laittaa myyntiin mikäli sitä on. Tarjonta vaihtelee siis päivän ja ajankohdan mukaan. Palvelu toimii nyt 16 kaupungissa Suomessa ja sen lisäksi Ruotsissa, Virossa ja Hollannissa. — Keskitymme tällä hetkellä erityisesti Eurooppaan, mutta tämä on helppo bisnesmalli skaalata muihinkin maihin, sanoo ResQ Clubin kumppanuuspäällikkö Eero Myller. Palvelua voi käyttää älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Lisätietoja löytyy palvelun kotisivuilta osoitteesta https://resq-club.com/.

