Kouvolan Sanomat: Tiesitkö, että pientalon pihaan voi tilata oman jätepaperiastian? Yhden omakotitalon pihassa on jätepaperin keräysastia ja toisen pihassa ei. Tämä on herättänyt Kouvolassa ihmetystä ja kysymyksiä. Pienen selvitystyön jälkeen ilmeni, että muun muassa kierrätystä harjoittava Lassila & Tikanoja toimittaa tilauksesta pientalon pihaan asian jätepaperille. Yhtiö myös tyhjentää sen määrävälein. Palveluun voi liittyä yhtiön verkkosivujen kautta, lähettämällä sähköpostia tai soittamalla sinne. Tyhjentämisestä ei koidu asiakkaalle kustannuksia, mutta 240 litran jäteastiasta peritään vuokraa yksi euro kuukaudessa. Lassila & Tikanoja aloitti pientalojen paperinkeräyksen noin kymmenen vuotta sitten. Silloin markkinointi suunnattiin entisen Kouvolan ja muutaman taajaman alueelle Pohjois-Kymenlaaksossa. Tällä hetkellä yhtiöllä pientaloasiakkaita Kouvolan, Kotkan ja Loviisan alueella parisen tuhatta. Yhtiö toimittaa jätepaperin Paperinkeräys Oy:lle. Toinen jätepaperista huolehtiva yhtiö on Suomen Keräystuote Oy. Keräyspaperista tehdään useimmiten uutta paperia. Kymenlaakson Jäte ei huolehdi jätepaperista, sillä paperinkeräystä koskee tuottajavastuu. Tämä tarkoittaa, että tavaran tuottajan on vastattava myös syntyneestä jätteestä ja sen kierrätyksestä. Tuottajavastuu koskee paperin lisäksi esimerkiksi muovipakkauksia, elektroniikkaa, renkaita ja pulloja. Jätepaperin voi myös viedä Kymenlaakson Jätteen tai Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy:n ylläpitämään Ekopisteeseen, joita Kouvolassa on yhteensä 78 paikassa. Korjattu Ekopisteiden määrä kello 11.30. Lue koko uutinen:

