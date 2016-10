Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Kouvola ei päästä irti keskiaikateemastaan Kulttuuritapahtumien järjestäminen on nopeaa peliä, jossa tilanteet vaihtelevat. Verlan tehdasmuseon johtaja Ville Majuri luki maanantaina verkosta, että Kouvolan kaupunki järjestää keskiaikatapahtuman seuraavaksi jossain muualla. 26. syyskuuta pidettiin kokous, jossa Verlan maailmanperintökohteen hoitokunta pohti tehdasmuseoalueella järjestettävän keskiaikatapahtuman jatkoa. Paikalla olivat myös Kouvolan kaupungin kulttuurialojen johtaja Aija Matero ja kulttuurituottaja Helena Jetsu. Perinnehoitokunta esitti Verlan aika -tapahtuman teemaa muutettavaksi niin, että se sopisi paremmin yhteen maailmanperintökohteena olevan tehdasmuseon historiallisten arvojen kanssa. Verlan ruukkialueella kun ei ole mitään tekemistä keskiajan kanssa. Se edustaa 1800—1900-lukujen elämää teollisuusmiljöössä. Palaverissa puhuttiin myös, että Verlan aikaan voisi liittää teemallisesti tehdasmuseon historialliset yhteydet Viipuriin, jossa aikanaan sijaitsi tehtaan pääkonttori. Pahvitehtaan arkkitehtikin oli sieltä kotoisin, ja Viipurintie on ollut Kaakkois-Suomessa aikoinaan merkittävä kauppaväylä. Ehdotus Verlan aika -tapahtuman jatkosta jätettiin kaupungin edustajien harkittavaksi. Maanantaina nähtiin, mihin harkinta oli johtanut. Kouvolan kaupunki jatkaa keskiaikatapahtuman järjestämistä muualla Kouvolassa. Kulttuurituottaja Helena Jetsu vaikenee toistaiseksi, mutta Kouvolan palvelupäällikkö Anne Eriksson vahvistaa, että keskiaikatapahtumaa suunnitellaan nimellä Viipurintien markkinat. Julkisuuteen vuotaneiden tietojen mukaan tapahtumaa on suunniteltu Kasarminmäelle, mutta Erikssonin mukaan mitään päätöksiä ei ole tehty. Tapahtumaa suunnitellaan seuraavan kerran marraskuun alussa. Ensimmäisen kerran kaupunki järjesti keskiaikatapahtuman Verlassa vuonna 2009. Vuonna 2014 tapahtuma järjestettiin Kouvolan Kasarminmäellä Kouvo La Arctopolis -nimellä. Silloin tapahtumassa kävi 3 200 vierasta. Se on huonoin tulos viimeksi kuluneen neljän vuoden aikana. Kuluneena kesänä tapahtuma veti Verlan tehdasmuseoalueelle ennätysyleisön: 5 800 kävijää. Verlan aika on ollut Kouvolan kulttuurituotannon isoin vuosittainen kulttuurituotanto. Tänä vuonna sen kokonaiskustannukset olivat 74 143 euroa. Lipputulojen jälkeen kunnan maksettavaksi jäi reilut 26 000 euroa. Kouvolan Sanomien verkkokommenttien mukaan tapahtuman haluttaisiin jatkuvan Verlassa. Museojohtaja Majurin mukaan se olisi ollut mahdollista, jos tapahtuman teemaa olisi muutettu maailmanperintökohteen omaa historiaa tukevaksi. Anne Eriksson ymmärtää UPM-Kymmenen omistaman tehdasmuseon näkökulman. — Ehkä tässä on toimittu vähän liian itsenäisesti. Olisihan tässä voinut paremminkin ottaa huomioon, mitä isäntä sanoi. Verlan ruukkialueella kävi kuluneen kesän aikana noin 40 000 vierasta. Näistä vajaat puolet eli 16 500 osallistui tehdasmuseokierrokselle. Majurin mukaan Verlan aika -tapahtuma nosti tehdasmuseokierroksilla käyntiä vain vähän. — Toki se oli vilkas viikonloppu, mutta ei merkittävästi parempi kuin normaali kesäviikonloppu. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/26/Uutisen%20takaa%3A%20Kouvola%20ei%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%20irti%20keskiaikateemastaan/2016221415904/4