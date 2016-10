Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yhdistys haluaa myydä jäähalliosakkeensa Iitin kunnalle Iitin kunnasta voi tulla Iitin jäähallin ainoa omistaja. Tällä hetkellä jäähallia pyörittävän Kiinteistö Oy Iitin Jäähallin omistavat Iitin kunta ja Iitin Jääliikunnan Tuki ry. Yhdistys on tehnyt kunnalle esityksen osakekauppaneuvottelujen aloittamisesta. Yhdistys omistaa jäähallikiinteistöyhtiön 50 osaketta, kun taas kunnalla on 400 osaketta. Kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan käynnistää neuvottelut Iitin Jääliikunnan Tuki Ry:n kanssa osakkeiden ostamisesta. Samalla hallitus valtuutti kunnanjohtajan käymään neuvottelujen yhdistyksen edustajan kanssa. Päätös mahdollisesta osakekaupasta menee kunnanhallituksen päätettäväksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarkko Salonen (kesk.) toteaa, että kiinteistöyhtiö on hieman keinotekoinen tapa hallinnoida jäähallia. — Yhtiö on vähän turha siellä välissä. Halli olisi helpommin hallinnoitavissa, jos se olisi kokonaan kunnan omistuksessa. Osakkeiden hinnasta ei ole vielä keskusteltu. Lue koko uutinen:

