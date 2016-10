Uutinen

Kouvolan Sanomat: Esitys: Poksin päivystysleikkaukset päättymässä vuodenvaihteessa Pohjois-Kymen sairaalan Poksin päivystysleikkaukset loppuvat vuodenvaihteessa, mikäli Poksin ja Carean asiantuntijoiden tekemä esitys toteutuu. Esityksen mukaan myös kirurgiset päivystyspotilaat, jotka eivät vaadi leikkaushoitoa, siirtyisivät Kotkaan. Tilannetta jouduttiin pohtimaan Poksin lääkäripulan vuoksi. Vuodenvaihteessa Poksissa on töissä enää 2,5 kirurgian erikoislääkäriä. Lääkäripula on pahenemassa Poksissa jo ennen tätä, kun erikoistuvista kirurgeista puolet on lopettamassa. Toteutuessaan muutos merkitsisi, että keskimäärin noin viisi potilasta vuorokaudessa kuljetettaisiin Kouvolasta Kotkaan. Hoitoajat huomioonottaen tämä merkitsisi noin 20 potilaan lisäystä Kymenlaakson keskussairaalan Koksin osastoille. — Tarkoitus on, että meillä olisi vuodenvaihteen jälkeen osastolla vain meillä leikattuja kirurgisia potilaita. Isompi osa kirurgisista potilaista on niitä, joita ei leikata, kertoo Poksin kirurgian ylilääkäri Markku Onali. Carean johtajaylilääkäri Ari Ronkainen korostaa, että tässä vaiheessa on kyse asiantuntijaesityksestä ja varautumissuunnitelmien teosta. — Nykyresursseilla ja henkilöstöllä tätä ei pystytä tekemään ainakaan kokonaan, Ronkainen sanoo. Hän toivoo mahdollisimman pikaisesti neuvotteluja Kouvolan johtavien viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa. — Rahoituksesta pitää keskustella. Ihmiset pitää palkata jostain. Viimeistään marraskuun alkupuolella pitäisi olla selkoa, koska uusivuosi tulee nopeasti. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/27/Esitys%3A%20Poksin%20p%C3%A4ivystysleikkaukset%20p%C3%A4%C3%A4ttym%C3%A4ss%C3%A4%20vuodenvaihteessa/2016221424038/4