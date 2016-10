Uutinen

Kouvolan Sanomat: Grillin polttanut nuori: ”Päätettiin tehdä jotain hölmöä” Grilli-kahvila Herkkutuvan palosta syytetään kolmea kouvolalaista nuorta miestä. Juttua käsiteltiin torstaina Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Salpausselän syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Lotta Eriksson vaatii kaikille kolmelle tuomiota nuorena henkilönä tehdystä törkeästä vahingonteosta. Nuorimmalle syytetyistä Eriksson esittää 10 kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta, kahdelle muulle 12:ta kuukautta. Tuomio annetaan 11. marraskuuta. Vahingonkorvaukset käsitellään erikseen. Istuntopäivää ei ole vielä päätetty. Nuorin syytetyistä on syntynyt vuonna 2001 ja vanhin 1998. Kaikki ovat alaikäisiä. Nuorin syytetty kiisti syytteen. Hän kertoi oikeudessa olleensa paikalla vain passiivisena sivustaseuraajana. Vanhemmat syytetyt myönsivät syyllistyneensä tekoon. — Se oli sellainen päähänpisto. Päätettiin tehdä jotain hölmöä, vanhin syytetyistä sanoi. Kolmikon mukaan Herkkutupa valikoitui kohteeksi, koska he arvelivat grilliä helposti poltettavaksi. Syytetyt olivat käyneet usein grillillä syömässä ja tunsivat yrittäjä Mesut Azboyn. Yrittäjä kertoi oikeudessa tunnistavansa pojat hänen entisiksi asiakkaikseen. Azboyn mukaan nuoret eivät olleet käyttäytyneet aiemmin erityisen huonosti. Pojat eivät kertoneet, että heillä olisi ollut mitään henkilökohtaista kaunaa Azboyta kohtaan. Vakuutusyhtiö tulee vaatimaan syytetyiltä noin 100 000:tta euroa. Azboy sanoi vaativansa lisäksi noin 30 000 euroa vuositulojen menettämisen takia. Grilli paloi niin huonoon kuntoon, että yrittäjä päätti olla rakentamatta sitä uudestaan. Azboy on nyt työttömänä, mutta avustaa isäänsä tämän Kankaronmäessä sijaitsevassa ravintolassa. Lue koko uutinen:

