Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan yhteisövero-osuus laskee vähän, Iitin osuus nousee selvästi Yhteisöille määrättiin verovuodelta 2015 tuloveroja yhteensä 4,5 miljardia euroa. Nousua vuoteen 2014 verrattuna oli 63,8 miljoonaa euroa (+1,5 prosenttia). Verohallinnon arvion mukaan viime vuosi näyttää menneen monella yrityksellä ihan hyvin. — Mistään laajamittaisesta yritystoiminnan piristymisestä ei voida puhua, mutta ei myöskään tilanteen huononemisesta, Verohallinnon nettisivuilla todetaan. Yhteisöveroa maksavat osakeyhtiöt ja osuuskunnat sekä tietyin edellytyksin liikelaitokset, julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osakeyhtiöt. Yhteisöverot jyvitetään valtiolle, kunnille ja seurakunnille. Viime vuonna määrätyistä yhteisöveroista valtion osuus on 2,7 miljardia (–0,7 prosenttia), kuntien 1,7 miljardia euroa (+5,2 prosenttia) ja seurakuntien 124,5 miljoonaa euroa (+ 0,4 prosenttia). Kuntien sekä seurakuntien osuuksien kasvut ja valtion osuuden pieneneminen liittyvät yhteisöveron jako-osuuksien muutoksiin. Verokantaa alennettiin vuonna 2014. Arvioitu verotuottojen menetys kompensoitiin kunnille ja seurakunnille niiden yhteisöveron jako-osuutta korottamalla ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti. Verovuoden 2015 jako-osuuksien muutokset ovat edellistä vuotta pienempiä. Kotkan osuus on 19,3 miljoonaa euroa, jossa on laskua 1 prosentti vuoteen 2014 verrattuna. Iitin saamassa 1,3 miljoonassa on sen sijaan nousua 8,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös muualla Kymenlaaksossa pienet kunnat ovat selviä voittajia. Lue koko uutinen:

