Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson käräjäoikeuden päälliköksi Markku Almgrén Hallitus esitti tänään, että Kymenlaakson käräjäoikeuden laamanniksi nimitetään käräjätuomari Markku Almgrén 1.12.2016 lukien. Tasavallan presidentin on tarkoitus päättää nimityksestä huomenna perjantaina. Laamanni toimii käräjäoikeuden päällikkönä. Almgrén on Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomari ja osaston johtajana. Almgrén on suorittanut oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon. Kymenlaakson käräjäoikeuden nykyinen laamanni Satu Salmi jää eläkkeelle. Lue koko uutinen:

