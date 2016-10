Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson metsähoitoyhdistys sai uuden valtakunnallisen tunnustuksen — Vuoden kymppi valittiin ensimmäistä kertaa Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso sai ensimmäistä kertaa jaetun Vuoden kympin tunnustuksen. Tunnustuksen jakoi Maataloustuottajien Keskusliitto MTK. Palkinto luovutettiin MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä torstaina. Kymenlaakson metsänhoitoyhdistyksen tiedotteen mukaan perusteluita valinnalle ovat yhdistyksen korkea jäsenprosentti, hyvä jäsenpalaute ja monipuoliset palvelut metsänomistajille. Tiedotteen mukaan metsänomistajien tyytyväisyydestä yhdistyksen toimintaan kertoo yksi Suomen parhaimmista jäsenpitoprosenteista. Uusia toimihenkilöitä on palkattu useita parin viime vuoden aikana. Yhdistyksen puheenjohtaja on Eero Kivistö ja toiminnanjohtaja Jari Ursin. Vuoden Kymppi -nimi tulee vanhasta metsätyönjohtajan nimityksestä. Se valittiin palkinnon nimeksi kunnioituksena suomalaista metsätaloutta kohtaan. Palkinto on päätetty antaa joka toinen vuosi metsänhoitoyhdistykselle ja joka toinen vuosi yksittäiselle toimijalle. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/27/Kymenlaakson%20mets%C3%A4hoitoyhdistys%20sai%20uuden%20valtakunnallisen%20tunnustuksen%20%E2%80%94%20Vuoden%20kymppi%20valittiin%20ensimm%C3%A4ist%C3%A4%20kertaa/2016521425132/4