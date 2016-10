Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pohjois-Kymen sairaalan vastaava lääkäri vaihtuu — Miia Melkoniemi aloittaa marraskuun alussa Miia Melkoniemi on nimitetty Pohjois-Kymen sairaalan vastaavaksi lääkäriksi marraskuun alusta alkaen. Hän hoitaa tehtävää oman anestesian ylilääkärin tehtävänsä ohella. Melkoniemi on lääketieteen tohtori, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri. Hän on ollut Kouvolan kaupungin palveluksessa vuodesta 2014. Aiemmin tehtävää hoitanut Tero Tapiola on irtisanoutunut vastaavan lääkärin tehtävästä ja keskittyy neurologian ylilääkärin tehtävään ja tutkimustyöhön. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/27/Pohjois-Kymen%20sairaalan%20vastaava%20l%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ri%20vaihtuu%20%E2%80%94%20Miia%20Melkoniemi%20aloittaa%20marraskuun%20alussa/20161545/4