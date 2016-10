Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ramin Konditorian mustikkaleivos kamppailee Suomi 100 vuotta -kilpailun voitosta Mikkeliläinen Ramin Konditoria osallistuu huomenna Itsenäinen Suomi 100 vuotta -leivoskilpailun finaaliin. Yrityksellä on kahvila myös Kouvolan keskustassa. Ramin Konditorian kilpailuleivos on nimeltään Itsenäinen mustikka. Sen ovat suunnitelleet kondiittorit Jonna Liedes ja Marke Muukkonen. — Pääraaka-aineet ovat yksinkertaisia ja rehellisiä. Leivoksessa on hyvää ja raikasta suomalaista mustikkaa sekä valkosuklaata tuomassa makeutta. Valkosuklaata on myös ruiskutettu koristeeksi niin, että se muistuttaa lunta, kuvailee toimitusjohtaja Pirita Huikuri. Hän myöntää jännittävänsä finaalia, mutta arvelee, että leivoksen suunnittelijoita jännittää vielä enemmän. —Oli kunnia päästä finaaliin. Kilpailijoina on kovia tekijöitä, ja olemme kaikki isänmaallista porukkaa. Itsenäinen mustikka -leivosta on toistaiseksi ollut tarjolla pieniä eriä yrityksen kahviloissa. Vastaanotto on ollut hyvä, ja yrityksiltä on jo tullut tiedusteluja. Kilpailun järjestää Suomen Leipuriliitto. Finaali järjestetään Helsingin Messukeskuksessa Viini ja Ruoka -messuilla perjantaina kello 16 alkaen. Kaikki Leipuriliiton jäsenyritykset voivat tammikuusta alkaen halutessaan valmistaa voittajaleivosta myyntiin juhlavuoden kunniaksi. Lue koko uutinen:

