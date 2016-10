Uutinen

Kouvolan Sanomat: Teija Tiilikainen: Kansainvälisessä tilanteessa synkät sävyt — Suomen lähialueiden turvallisuuspoliittinen tilanne on hankalampi kuin pitkään aikaan, aloitti Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen puhuessaan tiistaina Kouvolassa. Hän esiintyi Pohjois-Kymen Paasikivi-seuran järjestämässä tilaisuudessa. Tiilikainen palautti mieliin 1990-luvun, jolloin Euroopassa yhteistyö kukoisti ja Venäjäkin oli yhteistyöhaluinen. Suursodan uhka oli väistynyt ja uhkakuvat olivat esimerkiksi ympäristökatastrofeja tai pandemioita. — Nyt kuva on paljon synkeämpi, vanhat uhkakuvat ovat palanneet. Hänen mukaansa Krimin ja Ukrainan tapahtumat ja niitä seuranneet lännen sanktiot ovat kiristäneet ilmapiiriä. Lisäksi Nato on tuonut joukkoja takaisin Puolaan ja Baltiaan, tosin näiden maiden pyynnöstä. Venäjä puolestaan on vahvistanut läsnäoloa Suomen lähialueilla, kuten Murmanskissa, Pietarissa ja Kaliningradissa. — Yhteistyöhön perustunut turvallisuusjärjestelmä on rapautunut. Samaan aikaan Euroopan Unioni on kulkenut kriisistä toiseen eikä muutenkaan ristiriitojen selvittäminen ole ollut EU:n vahvoja puolia. — Tämän päälle Britannian ero unionista jättää jälkensä ja heikentää EU:ta. Toisaalta Brexit voi syventää Euroopan integraatiota. Tässä tilanteessa Suomen on Tiilikaisen mielestä oltava valppaana. Hän totesi, että Suomi ja Ruotsi ovat syventäneet kumppanuuksiaan Naton kanssa. Ruotsikin on palauttamassa jälleen yleistä asevelvollisuutta. — Euroopan epävakaus on eduksi Venäjälle. Venäjä tavoittelee suurvalta-asemaa, mikä palvelee myös maan sisäpoliittisia päämääriä maassa, jossa on isoja taloudellisia ongelmia. Myös suurvaltapolitiikan pakka on sekaisin. Tiilikaisen mielestä Venäjän ja Kiinan suhde on iso kysymysmerkki. Turkin tuleva asema on myös epäselvä. Kaiken tämän keskellä herää kysymys: Pitääkö tavallisen suomalaisen olla huolissaan? Teija Tiilikainen miettii ja sanoo, että hyssyttelyyn ei ole aihetta. — Vanhat uhat ovat tulleet takaisin ja uudemmat uhat, kuten esimerkiksi terrorismi, ovat pysyneet. Toisaalta hän on luottavainen. — Suomi on hyvin tilanteen tasalla ja ketterä vastaamaan huolenaiheisiin. Vaikka tilanne on vaikea, ei meillä ole sodan uhkaa. Turvattomuutta ei tarvitse tuntea. Lue koko uutinen:

