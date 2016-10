Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tuikeat Mussukat laulaa navan alapuolisista asioista Downtownissa Kouvolalainen kansanmusiikkiyhtye Tuikeat Mussukat nousee kahdeksan vuoden tauon jälkeen yhdessä lavalle lauantaina. Kolmen naisen yhtye lämmittelee Puhti-duoa Kouvolan Downtownissa ja esittää niin vanhaa kuin uutta tuotantoaan. Bändi on perustettu vuonna 1999. Katja Sorsa, yksi jäsenistä kertoo, että kokoonpanon musiikki on naisen näkökulmasta esitettyä kansanmusiikkia miehistä. Sanoitukset liikkuvat navan alapuolella. — Kun olimme 19-vuotiaita, meitä kiehtoi ajatus tehdä uudempaa kansanmusiikkia, joka herättää ajatuksia ja on hauskaa. Ohjelmistomme ei kuitenkaan ole rivoa, vaan ennemminkin pikkutuhmaa ja suoraa, hän sanoo. Yhtye esittää lähinnä omaa tuotantoaan. — Mukana on myös perinteisiä kansanmusiikkibiisejä, lainakappaleita ja meille varta vasten sävellettyä materiaalia. Katja Sorsan mukaan yhtyeelle on suuri kunnia päästä lämppäämään Puhtia. Jättömaa & Lempo proudly present: Puhti 15v & Tuikeat Mussukat Konsensus-klubilla Bar Downtownissa Kouvolassa 29.10. Ovet avautuvat kello 21. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

