Uutisen takaa: Työttömyys käy kalliiksi — Kouvola joutunee maksamaan tänä vuonna 7,3 miljoonaa euroa työmarkkinatukimaksuja

Kouvolan miljoonat valuvat Kelalle työmarkkinatukimaksuina, koska pitkäaikaistyöttömyys jäytää myös Kouvolan rakenteita. Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä kaupunki oli osallistunut vajaalla 5,5 miljoonalla eurolla pitkään työttöminä olleiden tukimaksuihin. Kuukaudessa Kouvolan kuntaosuus on keskimäärin 600 000 euroa. Tiedot ilmenevät Kelasto-tilastotietokannasta.

Jos kuukausittaiset maksut pysyvät loppuvuoden ennallaan, kipuaa lopullinen lasku 7,3 miljoonaan euroon. Se on puoli miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2015.



Kela alkaa laskuttaa kuntia, kun työnhakija on ollut yli 300 päivää työttömänä. Kunnat maksavat työmarkkinatuesta 50 prosenttia. Osuus nousee 70 prosenttiin, kun työttömyys on kestänyt yli 1 000 päivää.

Kelaston mukaan syyskuussa 2016 Kouvola maksoi työmarkkinatuen kuntaosuutta 1 584 henkilöstä. Viime vuonna vastaavaan aikaan määrä oli 1 459.



Viime vuoden lopulla Kouvolan työvoiman palvelukeskuksen Typin johtaja Sirpa Ylätalo otti esille Kouvolan saamattomuuden kuntaosuuslistan hoidossa (KS 20.12.2015). Hän oli huolissaan siitä, ettei kukaan ole kiinnostunut henkilöistä, joiden tukimaksuihin kaupunki osallistuu.

Ylätalon mielestä Kouvolassa oli tuolloin työttömiä, jotka olisi pitänyt tavata kasvotusten ja ohjata heidät oikean palvelun piiriin. Hän epäili, että tukimaksuja maksettiin myös sellaisista työttömistä, jotka ikänsä puolesta olisivat kuuluneet eläkkeelle. Tämä vain sen takia, ettei kukaan syynännyt riittävän systemaattisesti Kelalta lähetettyjä listoja.



Ylätalo kertoi puhuneensa eläkeselvitysmallista. Aikuisväestön palvelupäällikön Minna Laakson mukaan työntekijät keskustelevat epävirallisesti erilaisista toimintamalleista. Keskustelujen annin eteenpäin viemisestä vastaavat esimiehet, Laakso totesi.

Ylätalo ei ollut puhunut asiasta Laaksolle. Typin työntekijöille, sosiaalitoimen johtavalle viranhaltijalle ja lähimmälle esimiehelleen kylläkin.

Lisäksi Ylätalo harmitteli yhteistyön puutetta. Hänen mielestään kaupungin, työvoiman palvelukeskuksen ja TE-toimiston olisi yhdessä pitänyt säännöllisesti käydä läpi maksulistaa.



Joissain kaupungin viranhaltijoiden piireissä Ylätalon ulostulosta ei pidetty. Sen hän on saanut tuntea nahoissaan.

Tarttuiko hän aiheeseen, josta olisi pitänyt olla hissukseen?



Helmikuussa kaupunki ilmoitti aloittaneensa eläkeselvitykset. Palvelupäällikkö Laakson mukaan selvityskriteerit täyttäviä henkilöitä oli 86.

Heistä 70:llä eläkeselvittelyn edistäminen ei ollut ajankohtainen muun muassa sen takia, että heillä oli meneillään työ- ja toimintakykyarvio. 16 henkilöä kutsuttiin tapaamiseen. Tapaamisissa henkilön tilanne päivitettiin. Laakson mukaan heistä useimmilla työllistyminen oli edelleen tavoitteena.

— Yksittäisiä henkilöitä voitiin ohjata aikuissosiaalityöhön varsinaisen eläkeselvittelyn käynnistämistä varten.



Laakson mukaan TE-toimiston kanssa on keskusteltu työmarkkinatukilistan säännöllisistä tarkastamisista. Sen tekisivät yhteistyönä TE-toimisto ja kaupungin työllistymisen edistämisen yksikkö.

Suunnitelman mukaan pitkäaikaistyöttömät voisivat halutessaan osallistua kaupungin yrityskoordinaattoreiden järjestämään valmennusinfoon.

Lisäksi vuonna 2017 Kouvolan ”strategisena talousarviotavoitteena” on kutsua kunnan maksamalla työmarkkinatukilistalla olevia eläkeinfoon. Tarkoituksena on herätellä asiakkaiden kiinnostus omaehtoiseen eläkeselvittelyyn. Avainasemassa ovat 62 vuotta täyttäneet, yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneet.

Ideat kuulostavat erehdyttävästi Ylätalon puheilta. Nyt vähän muunneltuina ja jonkun toisen kertomana.



Näyttäisi siltä, että vuosien 2015—2016 aikana Kouvolan tukilasku Kelalle on 14 miljoonaa euroa. Sille rahalle olisi ollut muutakin käyttöä. Työllistämisrintamallakin.

Kaupunkilaisten kannalta on aivan sama, kuka lääkkeet tukilaskun pienentämiseksi keksii, jos lääkkeet vain tepsivät. Jos aikaa tuhlaantuu mielensäpahoittamiseen asian pöydälle nostamisen takia, ollaan ajauduttu pois itse ytimestä.

On haaskattu aikaa, energiaa ja rahaa.





Satumiia Masalin

Kirjoittaja on yhteiskuntatoimituksen toimittaja.