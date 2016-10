Uutinen

Kouvolan Sanomat: Verotietoja julki: Kouvolalaisille yli 36 miljoonaa euroa veronpalautuksia Verohallinto on julkaissut ensimmäiset tiedot vuoden 2015 tuloverotuksesta. Verohallinto keräsi yhteiskunnan käyttöön tuloveroja yhteensä 34,4 miljardia euroa. Verottaja kertoi myös kuntakohtaisia tietoja jäännösveroista ja ennakonpalautuksista. Kouvolassa noin 59 000 henkilöä saa palautuksia, joiden yhteissumma on 36,6 miljoonaa euroa. Mätkyjä joutuu maksamaan noin 11 000 henkilöä. Mätkypotti on yhteensä 13,7 miljoonaa euroa. Iitissä noin 4 600 henkeä saa yhteensä 3,3 miljoonan euron palautukset. Mätkyjä makselee 1 074 henkilöä yhteensä 1,5 miljoonaa. Koko maassa veronpalautuksia maksetaan noin 2,4 miljardia euroa noin 3,6 miljoonalle henkilölle. Jäännösverojen kokonaissumma on 1,2 miljardia. Jäännösveroja määrättiin maksettavaksi noin 700 000 henkilölle. Taulukkoa täydennetty kello 9.41. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/27/Verotietoja%20julki%3A%20Kouvolalaisille%20yli%2036%20miljoonaa%20euroa%20veronpalautuksia/2016521420621/4