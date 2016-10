Uutinen

Kouvolan Sanomat: Arkistosta: Lamminmäki lupaa entistä vahvempaa otetta Lauri Lamminmäki kertoi Kouvolan Sanomille odotuksistaanja tavoitteistaan, kun hänet oli valittu kaupunginjohtajaksi. Teksti julkaistiin lehdessä 13.5.2009. Kouvolan vt. kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki saapui tiistaiaamuna kaupungintalolle vasta valittuna kaupunginjohtajana. Aamukymmeneltä Lamminmäki kuvaili tunnelmiaan vapautuneiksi. – Tällainen valinta-asia ohjaa arkielämääkin. Prosessi on ollut julkinen ja suorastaan kuluttava. Samalla käytiin linjanvetokeskustelua siitäkin, mennäänkö eteenpäin poliittisin siivin vai ammattijohtajalla. Mitään ei ole jäänyt hampaankoloon, Lamminmäki vakuuttaa. Lamminmäen valinta kaupunginjohtajaksi kertonee ennen kaikkea siitä, että mies on onnistunut hyvin vaativassa muutosjohtamisessa. – Voi kai siitä sellaisiakin tulkintoja tehdä. Muutos on ollut todella iso, ja kun pää pinnalla on menty eteenpäin, niin onhan se jonkinlainen suoritus. Tämä asia henkilöityy kuitenkin ehkä liikaakin meikäläiseen. Kiitokset on osoitettava kaupungin henkilöstölle. Lue koko uutinen:

