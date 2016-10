Uutinen

Kouvolan Sanomat: Esterata sopii myös uima-altaaseen — esterata Korian uimahallissa iltakahdeksaan asti Korian uimahallissa on tällä viikolla polskittu poikkeusoloissa, kun torstaina ja perjantaina hallissa on ollut Wibit-esterata. Rata on käytössä perjantai-iltaan kello 20:een asti. Ilmalla täytettävä rata oli Korialla nyt neljättä kertaa — ja ainakin perjantaina allas täynnä pieniä uimareita. — Ensimmäistä kertaa päästiin nyt mukaan kun sattui vapaapäivä syyslomalle, kertoi lastensa Amandan (4) ja Eliaksen (6) kanssa uimassa käynyt Hannele Laitinen. Mikä osa radasta oli lasten mielestä kivoin? No, vähän kaikki. Viihtymistä edesauttoi se, että vesi on molemmille tuttu elementti. — Molempien kanssa on käyty täällä vauvauinnista lähtien, ja molemmat oppivat uimaan noin 2-vuotiaana, äiti kertoo. Ensimmäisen kerran Wibit oli Korialla viime vuoden syyslomalla, jolloin suosiokin oli tähän astisista suurin. Joulun tienoilla oli hiljaisempaa. Kolmannen kerran rata oli Korialla talvilomaviikolla. — Tällaisella kelillä tämä on aika helmi kun vettä sataa, sanoo uimavalvoja Piia Niemi. Lue koko uutinen:

