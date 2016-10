Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kampanja rohkaisee lahjoittamaan hyväntekeväisyysjärjestöille — ”Vastaanotimme lähes miljoonan euron testamentin” Järjestöt puhuvat hyväntekeväisyyteen testamenttaamisen puolesta. Tietoa jaetaan kampanjoissa ja testamentti-illoissa. Testamenttilahjoitus voi olla metsää, arvokasta tavaraa tai vain pieni summa omistamastaan varallisuudesta. Meneillään olevassa Hyvä testamentti -kampanjassa on mukana 24 järjestöä. Testamenttilupauksia on tullut enemmän kuin ennen, kertoo lastenoikeusjärjestö Plan Suomen tuotepäällikkö Raisaleena Tokkola. Testamenttilupaus tarkoittaa, että järjestö on saanut tietoonsa, että sille on testamentattu varoja. Myös Maailman luonnonsäätiö WWF:stä ja ihmisoikeusjärjestö Amnestysta kerrotaan, että kyselyitä testamenttilahjoituksista on tullut huomattavasti aiempaa enemmän. Kampanjan verkkosivulla on tänä vuonna ollut yli 20 000 kävijää, joista 66 prosenttia on yli 55-vuotiaita. Järjestöjen saamien testamenttilahjoitusten määrä ja suuruus vaihtelevat vuosittain runsaasti. — Plan saa muutaman vuodessa. Pienimmillään summa on ollut muutamia kymmeniä tuhansia euroja. Edellisvuotena vastaanotimme lähes miljoonan euron testamentin, Raisaleena Tokkola sanoo. WWF:llä lahjoitusten suuruudet vaihtelevat muutamista kymmenistä tuhansista muutamaan sataan tuhanteen vuodessa, kertoo WWF:n yksityisvarainhankinnan johtaja Tarja Hakala. WWF:n yksityisvarainhankinnasta testamenttilahjoituksia on ollut 10—15 prosenttiakin, Amnestyllä yleensä vain alle prosentti. — Tavallinen lahjoitus on noin 5 000—10 000 euroa. Näemme kuitenkin potentiaalista kasvua tulevina vuosina, sanoo Amnestyn toiminnanjohtaja Niina Laajapuro. Lue koko uutinen:

