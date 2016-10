Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki jättää Kouvolan Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki on valittu Kuntaliittoon yhteysjohtajaksi. Työ alkaa vuoden 2017 alusta.Yhteysjohtajan tehtävä on uusi Kuntaliitossa. Lamminmäki on toiminut Kouvolan kaupunginjohtajana vuodesta 2009 lähtien.Hän on työskennellyt Kouvolan seudulla kesästä 2007 ensin Kuusankosken kaupunginjohtajana ja sitten kuntaliitosprojektin muutosjohtajana vuonna 2008. Kuntien yhdistyessä uudeksi Kouvolaksi vuoden 2009 alussa, tuli Lamminmäestä Kouvolan vt. kaupunginjohtaja ja kesällä 2009 varsinainen kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja Lamminmäki hoitaa nykyistä tehtäväänsä vuoden 2016 loppuun asti.— Työskentely Kouvolan seudulla on ollut käytännössä muutoksen johtamista sekä monella tavalla mielenkiintoista ja opettavaista aikaa. Näiden vuosien aikana toimintaympäristö on muuttunut rajusti. Myös kaupungin organisaatio ja kaupunkikonsernin rakenteet ovat muuttuneet. Kaupungin palvelut ovat uudistuneet, talous on kohtuullisessa kunnossa ja toiminta tehostunut. Kuntakentällä Kouvolasta on tullut monissa asioissa tiennäyttäjä, josta kiitos kuuluu osaavalle henkilöstölle, joka on jaksanut viedä muutosta läpi, kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki summaa tiedotteessa. Lamminmäen uusi toimenkuva Kuntaliiton yhteysjohtajana muodostuu kahdesta pääasiallisesta tehtävästä: Tukea kuntia muutoksessa, jonka sote- ja maakuntauudistus tuo mukanaan. Toimia Kuntaliiton johdon tukena vastata asiakkuustyön kehittämisestä ja koordinoinnista sekä erityisesti suurten kaupunkien asiakkuuksista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/28/Kaupunginjohtaja%20Lauri%20Lamminm%C3%A4ki%20j%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4%20Kouvolan/2016221427769/4