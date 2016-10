Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola yhä Hoplopin listoilla Seikkailupuistoketju Hoplop suunnittelee edelleen paluuta Kouvolaan. Toimitusjohtaja Tomi Pulkin mukaan Kouvola on vahvasti mukana ketjun listalla. — Viimeksi torstaina keskustelin toimitila-asioista Kouvolaan liittyen. Tällä hetkellä meillä on kolme vaihtoehtoa, ja jos ei paikka ole ihan Veturissa niin ainakin ihan sen lähialueella, Pulkki sanoo. Kouvolassa aiemmin toiminut Hoplop sulki ovensa elokuussa 2010. Uuden seikkailupuiston avajaisten aika voisi olla ensi kesänä. — Tällä hetkellä teemme seitsemää hanketta yhtäaikaa, ja hankekalenterissa alkaa olla tilaa uusille avauksille loppukeväästä tai kesällä. Ensi kesään tähtäämme. Koko ketjussa on meneillään konseptiuudistus. Ensimmäiset Hoplopit avattiin 11 vuotta sitten, joten päivittämiselle on jo tarvetta. Uudenlaisten puistojen tavoitteena on muun muassa kannustaa myös vanhempia liikkumaan lastensa kanssa. Puistoja on tällä hetkellä 17, joista Kouvolaa lähimmät Lahdessa ja Lappeenrannassa. Prisma-keskukseen avattu Tykkimäki Actionpark ei Pulkin mukaan vaikuta Hoplopin suunnitelmiin. — Meillä on oma suunnitelma, emmekä hirveästi katsele taakse eikä sivuille. On rikkaus, että on valinnan vaihtoehtoja, eikä tämä ole mitään nollasummapeliä. Lue koko uutinen:

