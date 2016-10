Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan erikoissairaanhoidon menot selvässä kasvussa — Carean talousvuodesta on tulossa hyvä Kouvolan erikoissairaanhoidon ostos Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Carealta ovat selvässä kasvussa. Tammi—syyskuussa kouvolalaisten lähetteiden määrä keskussairaalaan olivat noin 11 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kouvolassa myös psykiatrian lähetteiden määrä on kasvanut yli 10 prosenttia. Carea tekee tänä vuonna varovaisen arvion mukaan noin 6,4 miljoonan euron voiton. Kunnille palveluiden kasvanut käyttö merkitsee suurempia laskuja. Esimerkiksi Kouvolan osalta erikoissairaanhoidon laskutus tammi—syyskuussa on ollut noin kaksi miljoonaa euroa viime vuotta suurempi. Omistajakunnista vain Virolahdella laskutus on tänä vuonna ollut viime vuotta pienempi. Yhteensä kaikki kunnat ovat tammi—syyskuussa maksaneet Carealle noin 5,2 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna Carean hyvää tilinpäätösennustetta selittävät myös maltillisesti kehittyneet henkilöstökulut. Niiden arvioidaan jäävän alle talousarvion. Palvelujen ostot ovat sen sijaan nousussa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:in lasku syyskuulta oli ennätyksellisen suuri, noin 2,7 miljoonaa euroa. Palveluiden ostot kokonaisuutena olivat 4,5 prosenttia suuremmat kuin viime vuonna. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/28/Kouvolan%20erikoissairaanhoidon%20menot%20selv%C3%A4ss%C3%A4%20kasvussa%20%E2%80%94%20Carean%20talousvuodesta%20on%20tulossa%20hyv%C3%A4/2016221429128/4