Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kulttuuriperintökohteet huutavat huoltoa Kouvolassa Monien Kouvolan seudun kulttuuriperintökohteiden hoito on huonolla tolalla. Elimäen Värälässä on pahoin ruostunut tienviitta, joka on varustettu nähtävyysmerkillä ja tekstillä ”Rintamalinnoitus”. Metsän keskellä on ruotsalaisten rakentama Värälän kenttälinnoitus, joka juontaa juurensa Kustaa III:n sotaan 1700-luvulle. Tapahtumapaikalle pystytetty opastaulu on paikallishistorioitsija ja tietokirjailija Sakari Viinikaisen mielestä sisällöltään riittämätön. Anjalan kirkolta lähtee ympäristöpolku, joka johdattaa kulkijan Kuninkaan istuin -nimiselle näköalapaikalle vesitornin viereen. Perimätiedon mukaan kuningas Kustaa III seurasi tältä paikalta taistelua. Ylhäällä odottava opastaulu on rikki, ja siitä puuttuu teksti. Samoin on käynyt opastaululle, joka on pystytetty Anjalan Kirkkokalliolle. Kouvolan kaupungin kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula kertoo, että rakennetuilla puistoalueilla hoidosta vastaa kaupungin teknisen tuotannon kunnossapitoyksikkö. Muilla alueilla olevien kohteiden hoidosta hänellä ei ole tietoa. — Varmasti on sellaisiakin muistomerkkejä, joista ei ole sovittu mitään. Museoviraston Muinaisjäännösten hoitoyksikkö lakkautettiin vuosia sitten. Viraston intendentti Olli Soininen sanoo, että vastuu kulttuuriympäristöstä kuuluu kaikille. — Tämä on se periaate, jolla näitä asioita joudutaan hoitamaan. Katseet kääntyvät siis kansalaisiin, järjestöihin ja yrityksiin. Lue lisää lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

