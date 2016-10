Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kunnat onnistuvat verotulojen arvioinnissa melko hyvin, mutta heiluvaa yhteisöveroa on hankala ennustaa Yhteisöverotulojen heitot ovat suuria myös monella paikkakunnalla. Esimerkiksi Imatralla on vuosina 2013—2015 sulanut kaupungin yhteisöveroista pois noin 28 prosenttia eli 1,8 miljoonaa euroa. Kuntaliiton veroasiantuntija Jukka Hakola arvioi, että kunnissa pystytään ennustamaan verotulot yleensä kohtuullisen hyvin. — Toki suuria yllätyksiä tulee vuosittain joillekin kunnille. Kuntaliitto laatii verotuloista pohjaennusteita, joita kunnat voivat sitten täydentää paikallisilla tiedoilla. Kunnan on tärkeää seurata taloudellista kehitystä sekä kunnassa että laajemmin. Miten esimerkiksi työllisyys tai palkansaajien määrä muuttuu? Kouvolan talous- ja rahoitusjohtajan Tuukka Forsellin mukaan Kouvolassa verotulojen ennakointi on onnistunut parin viimeisen vuoden aikana kohtuullisen hyvin. — Olisiko viime vuonna heitto talousarvioon verrattuna ollut 100 000 euron luokkaa. Uskoisin, että tänä vuonna ero tullee olemaan noin miljoona euroa jompaankumpaan suuntaan. Kuntien verotuloihin on tulossa suuri muutos maakunta- ja soteuudistuksen mukana. Kuntaverosta on tarkoitus siirtää yli 12 prosenttiyksikköä valtionverotuksen kautta maakunnille. Myös kuntien osuutta yhteisöverotuotoista on tarkoitus leikata. Kuntaliiton Jukka Hakolan mukaan suunnitellut veromuutokset kasvattavat kiinteistöveron suhteellista osuutta kunnan verotuloista ja laskevat yhteisöveron osuutta. Näin kuntien verotulojen vakauden ja ennustettavuuden arvioidaan kasvavan. Vuoden 2015 verotustiedot julkaistaan tiistaina 1.11. Kouvolan Sanomat kertoo heti tiistaina paikallisista verotiedoista kattavasti verkossa. Veroista kerrotaan näyttävästi myös keskiviikon lehdessä. Lue koko uutinen:

