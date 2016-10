Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymenlaaksossa syntyvän pojan elinajanodote 77 vuotta — tyttöjen ja poikien erot tasaantuvat Kymenlaaksossa vuosina 2013—2015 syntynyt poika voi odottaa elävänsä 76,9 vuotta, kertoo Tilastokeskus. Vastasyntyneiden tyttöjen elinajanodote on 83,23 vuotta. Molemmat luvut ovat alle valtakunnallisen keskiarvon, joka on pojilla 78,5 vuotta ja tytöillä 84,1 vuotta. Korkein elinajanodote on pojilla Ahvenanmaalla (80,3 vuotta) ja tytöillä Pohjanmaalla (85,32). Alhaisin odote on pojilla Etelä-Savossa (76,34) ja tytöillä Pohjois-Karjalassa (82,96). Elinajanodote nousee tasaisesti. 20 vuotta sitten Kymenlaakson luku oli pojilla 71,73 vuotta ja tytöillä 79,63 vuotta. Pojat myös kirivät tyttöjä kiinni: 30 viime vuoden aikana poikien elinajanodote on koko maassa pidentynyt 8,5 vuodella ja tyttöjen 5,6 vuodella. Sukupuolten välinen ero elinajanodotteessa on viimeksi ollut yhtä pieni 1930-luvulla. Suurimmillaan se oli 1970-luvun loppupuolella, jolloin ero oli yhdeksän vuotta. Kuolleiden ikäjakaumaa kuvastaa parhaiten mediaanikuolinikä. Se kertoo, minkä ikäisenä keskimmäinen henkilö kuoli, jos kuolleet laitetaan ikäjärjestykseen. Vuonna 2015 mediaanikuolinikä oli Suomessa miehillä 76,8 ja naisilla 85,3 vuotta. Vastaavat mediaanikuoliniät olivat vuonna 1980 miehillä 68,2 ja naisilla 75,4 vuotta. Lue koko uutinen:

