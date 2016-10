Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lamminmäki: Tarjoutui hieno tilaisuus, josta on vaikea kieltäytyä Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki palaa Kouvolasta tuttuun työpaikkaan Kuntaliittoon. Hän toimi Kuntaliitossa asiantuntijatehtävissä sekä Brysselin toimiston johtajana vuosina 2000—2007. — Tarjoutui hieno tilaisuus, josta on vaikea kieltäytyä. Valinta osoittaa arvostusta sitä työtä kohtaan, jota Kouvolassa on tehty viime vuosien aikana, Lamminmäki sanoo. Lamminmäki aloitti Kouvolan seudulla kesällä 2007 Kuusankosken kaupunginjohtajana. Sen jälkeen hän siirtyi kuntaliitosprojektin muutosjohtajaksi ja vuoden 2009 alusta uuden Kouvolan kaupunginjohtajaksi. — Käytännössä koko aika on ollut muutoksen johtamista. Tämä on ollut monella tavalla mielenkiintoista ja opettavaista aikaa, kesäkuussa 61 vuotta täyttänyt Lamminmäki sanoo. Hän jatkaa, että valtion leikkaustoimet ovat vieneet kaupungin tulopohjasta yli kahden veroprosentin tuottoa vastaavan summan. Samalla teollisuuden rakennemuutos ja tuhansien työpaikkojen menetykset ovat tuoneet omat haasteensa uuden kaupungin rakentamiseen ja palvelujen järjestämiseen. Lamminmäkeä on arvostelu vuosien aikana kovin sanoin. Hän sanoo nojaavansa oman työnsä arvioinnissa johtajasopimukseen kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseen. — Kaupunginhallitus on antanut selvät tavoitteet. Arvioinnit tavoitteiden saavuttamisesta ovat olleet hyviä, eli tavoitteet on pääosin saavutettu. Lamminmäki katsoo, että Kauppalehden viimekesäisen kaupunkianalyysin ”Mainettaan parempi Kouvola" kuvaa hyvin tilannetta. — Kaupunki ei ole varakas, mutta se on hoitanut asiansa tehokkaasti. Talous on kohtuullisessa kunnossa, lainamäärä keskiarvoja alhaisempi ja muutkin tunnusluvut vertailukelpoisia. Lamminmäki kiistää, että kaupunginjohtajan vallan kaventuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen menettämisen takia olisi vaikuttanut hänen lähtemiseensä muualle. — Sillä ei ollut mitää merkitystä. Nyt lähden uuden tehtävän haasteisiin ja pääsen muutokseen eri perspektiivistä mukaan. Hässäkkä on päällä joka tapauksessa, hän sanoo. Lue koko uutinen:

