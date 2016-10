Uutinen

Kouvolan Sanomat: Madsen on ollut isossa roolissa USK Prahan miehistössä Kouvojen viimekeväisen mestarijoukkueen runkopelaaja Alexander Madsen on ollut uuden joukkueensa USK Prahan avainpelaajia kuluvalla kaudella Tsekissä. — Emme ole olleet joukkueena ihan parhaalla tasolla ja tekemistä on paljon, Madsen raportoi. — Henkilökohtaisesti kausi on lähtenyt liikkeelle ihan hyvin, lähes 15 pistettä ottelua kohden latonut Madsen mainitsi. USK Praha on kahdeksan kierroksen jälkeen Tsekin liigassa kahdeksantena kolmen voiton ja viiden tappion saldolla. Prahalaisten paras pistemies on ollut 24-vuotias ja 197-senttinen Jaromir Bohacik. Kakkos- ja kolmospaikoilla viihtyvä Bohacik on viimeistellyt 16,7 pistettä matsia kohden. — Meillä on nuori joukkue. Se on selvä, että minulta odotetaan vastuun ottamista tässä joukkueessa, Madsen sanoi. Madsen on upottanut pisteensä kelpo prosenteilla: vapaaheitot 75, kakkoset 48,9 ja kolmoset 33,3. Levypalloja 207-senttinen koripalloilija on kauhonut kuuden keskiarvolla. Ex-kouvolalainen on tilastoinut lisäksi lähes kaksi syöttöä ja 1,25 blokkia matsia kohden. USK Prahan slovenialainen päävalmentaja Mirsad Alilovic on Madsenin mukaan erittäin vaativa varsinkin pienissä asioissa. — Henkistä kanttia vaaditaan joka treeneissä. Alilovic ei päästä helpolla, Madsen kertoi. Ainakin peliminuuttien perusteella Alilovic luottaa Madseniin, joka on vetänyt parketilla keskimäärin 29 minuuttia. — Kotimatseissa Folimanka-hallissa on ollut jokunen sata katsojaa, en osaa ihan tarkalleen sanoa. Se on ollut hienoa, että melkein kaikissa kotipeleissä on ollut suomalaisia katsojia. Ensimmäistä kauttaan ammattilaisena pelaavalla Madsenilla on yksi vapaapäivä viikossa. Muuten vapaa-aikaa on vain päivisin treenien välissä. — Vapaa-ajalla katselen kotona sarjoja tai pelaan Playstation 3:sta. Teen myös huoltavia juttuja, Madsen selvitti. USK Prahan kausi jatkuu lauantaina vierasottelulla BK Pardubiceä vastaan. Kotijoukkue on sarjassa kakkosena vain yhden tappion rasittamana. Lue koko uutinen:

