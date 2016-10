Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ministeri Lindström iloitsee nuorten työttömyyden laskusta, haasteena pitkäaikaistyöttömät Nuorisotyöttömyys on laskussa, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa kasvuaan. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteesta. — Suomen talous on kääntynyt hitaaseen kasvuun ja myös työmarkkinoilla on tapahtunut pieni käänne parempaan. Erityisesti iloitsen siitä, että nuorten työttömien määrä laskee nopeasti. Haasteita kuitenkin riittää etenkin pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa, toteaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrän ennustetaan tänä vuonna laskevan kahdella tuhannella ja ensi vuonna kolmella tuhannella tähän vuoteen verrattuna. Vuonna 2015 työttömänä oli yhteensä 47 000 alle 25-vuotiasta nuorta. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä on ennätyksellisen suuri, yli 35 prosenttia. Ennusteen mukaan tilanne vaikeutuu tulevina vuosina. Ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömiä on tänä vuonna 125 000 eli 16 000 enemmän kuin viime vuonna. Työllisyysaste nousee ennusteen mukaan tänä vuonna 68,7 prosenttiin, ja ensi vuonna jopa 69,2 prosenttiin. Juha Sipilän hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin hallituskauden aikana. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/28/Ministeri%20Lindstr%C3%B6m%20iloitsee%20nuorten%20ty%C3%B6tt%C3%B6myyden%20laskusta%2C%20haasteena%20pitk%C3%A4aikaisty%C3%B6tt%C3%B6m%C3%A4t/2016521427086/4