Kouvolan Sanomat: Ota talteen viikonlopun reseptivinkit: burgerit chilisämpylöillä, syntinen pähkinäkakku ja senjoriittojen karpaloboston! Starbox.fi:n bloggaajilta löytyy jälleen monenlaisia reseptivinkkejä viikonloppuun. Herkuttelijat-ruokablogin Hertta Puumalainen neuvoo, kunka teet purilaiset itse, juustoa ja kasviksia lukuunottamatta. Sämpylät on tehty pikkuisen poltteleviksi, sillä niissä on chiliä! Pappila-blogin kirjoittaja tekee syntisen hyvää ja vähähiilarista pähkinäkakkua isännän ollessa poissa. Ladypt-blogin Pirjo Pekonen teki puolukkabostonia. joka sopii erinomaisesti vaikka joulun kahvipöytään. Jos pakastimessa on kesän — tai kauppareissun — jäljiltä vadelmia, kannattaa kokeilla Story by Sara -blogin kirjoittajan eli Saran suosittelemaa vadelmajuustokakku Brownieta. Halloweenia voi viettää etukäteen kokeilemalla möhnäsilmiä, jotka ovat myös Pappilan blogista. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

