Kouvolan Sanomat: Pyydä apua, jotta viimeinen tahto toteutuu — katso tästä muistilista testamentin tekoon Testamenttia ei pitäisi tehdä ilman asiantuntijan apua, sanovat Itä-Suomen yliopiston perhe- ja jäämistöoikeuden professori Antti Kolehmainen sekä asianajaja ja varatuomari Piia Jeremejeff. — Testamentin muotomääräykset ovat ankarat. Jos niitä ei noudata, testamentti voi olla pätemätön. Lopputulos ei ehkä edes ole tekijänsä tahdon mukainen, jos testamenttia ei ole osattu laatia oikein, Antti Kolehmainen sanoo. Testamentin laativat usein kokeneet lakimiehet. — On aika vaarallista ottaa kaavakokoelma käsiin ja tehdä testamentti sen perusteella. Siitä seuraa helposti turhia ja kalliita riitoja, jotka olisi ehkä mahdollista välttää, Kolehmainen varoittaa. Muistilista testamentin tekoon: 1. Kun haluat laatia testamentin, ota yhteyttä kokeneeseen lakimieheen. Omin päin testamenttia ei kannata tehdä: muutaman satasen säästöstä saattaa seurata iso lasku riitelykuluissa ja se, että omaisuus ei jakaudu testamentin tekijän haluamalla tavalla. Myös veroseuraamukset voivat yllättää. 2. Testamentin todistajat eivät saa olla esteellisiä, ja heidän pitää olla yhtä aikaa läsnä testamenttia allekirjoittaessa. Heidän tulee myös todistaa, että testamentin tekijä on täydessä ymmärryksessä, haluaa tehdä testamentin omasta tahdostaan ja on sen omakätisesti allekirjoittanut. 3. Suomessa perintöoikeudesta määrää perintökaari, mutta testamentilla voidaan poiketa tästä. Rintaperillisillä on kuitenkin lakiosaoikeus, eikä sitä voi syrjäyttää kuin lain mukaisilla erityisillä edellytyksillä. Serkut eivät enää peri. 4. Testamentilla voi välttää useita perintöriitoja. 5. Testamenttia kannattaa päivittää silloin tällöin, etenkin, mikäli elämäntilanne muuttuu. Testamenttia voi muuttaa tai sen voi peruuttaa kokonaan. 6. Testamentti kannattaa säilyttää pankin tallelokerossa tai kotona. Kun henkilö kuolee, pankki ilmoittaa, että heillä on asiakirja säilössä. 7. Kun henkilö kuolee, alkuperäinen testamentti pitää löytyä. Vain alkuperäinen testamentti on pätevä. Vinkit: Antti Kolehmainen ja Piia Jeremejeff Lue koko uutinen:

