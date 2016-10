Uutinen

Kouvolan Sanomat: Huolestuttava kato Kouvolassa Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jari Larikan (kok.) mielestä on huolestuttavaa, että viimeisen parin vuoden aikana merkittävissä viranhaltijatehtävissä olleet ovat lähteneet Kouvolasta. Lamminmäen lisäksi ovat irtisanoutuneet muun muassa apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen ja hallintojohtaja Jari Niemelä. Kouvolan Sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jukka Nyberg (sd.) allekirjoittaa Larikka huolen. — Mutta eri kunnissa monet johtavassa asemassa olevat mietittivät, mitä hommia heille jää, kun maakuntauudistus astuu voimaan kahden vuoden päästä ja siirtymävaihe periaatteessa välittömästi. Nybergin mielestä Kouvolaan on tervetullut avarakatseisen johtaja, jolla on riittävästi kokemusta. — Aivan varmasti meille tulee sellaisia hakijoita. Jäähän tänne jäljelle kuitenkin kohtalaisen iso kunta. Larikka määrittelee irtisanoutuneen kaupunginjohtajan Lauri Lamminmäen asiantuntijajohtajaksi, joka ei lyö nyrkkiä pöytään. — Hän ottaa asioista vahvasti selvää, tuo tiedot ja yksityiskohdat hyviin esiin ja antaa niiden vaikuttaa. Nyberg nimeää Lamminmäen onnistumiseksi Kouvolan seudun kuntaliitoksen. — Se on se kaikista kovin juttu. Lamminmäki on hyvä muutosjohtaja. Arvioidessaan Lamminmäkeä Nyberg puntaroi sanojaan diplomaattisesti: kaikissa on hyviä ja huonoja puolia. — En minä moittimaan rupea, mutta eihän aina voi olla kaikkien kanssa samaa mieltä. Kun yhteen suuntaan kumarrat, toiseen pyllistät. Lue koko uutinen:

