Kouvolan Sanomat: Jaajo Linnonmaalle riittää, että äiti tykkää Luokkakokous 2 — Polttarit -elokuva saa ensi-iltansa ensi keskiviikkona. Pääosaa esittävä Jaajo Linnonmaa näki elokuvan itse ensimmäistä kertaa toissapäivänä. Kouvolassa perjantaina vieraillut Linnonmaa on tyytyväinen suoritukseensa. Toivottavasti on äitikin, joka Linnonmaan mukaan piti ainakin ensimmäisestä Luokkakokous-elokuvasta. Piti jokunen muukin, sillä Linnonmaan, Aku Hirviniemen ja Sami Hedbergin tähdittämä ykkösosa on kerännyt suomalaisteattereihin 505 000 katsojaa. — Tekeminen tämän kakkosen kanssa meni ykköstä paremmin. Minulle jäi hyvä fiilis. Ja jos äiti tykkää, se on siinä, Linnonmaa sanoo. Suosittu tv-ja radiojuontaja Linnonmaa tähdentää, että Luokkakokouksessa pääosaa esittävästä kolmikosta vain Aku Hirviniemi on oikea näyttelijä — toisin kuin Linnonmaa ja kolmatta keskeistä osaa näyttelevä stand up -koomikko Sami Hedberg. — Frendeiltäni meni ykkösosaa katsoessa ensin 10 — 15 minuuttia sen sulatteluun, että en ollut siinä Jaajo, vaan yritin näytellä Tuomas Liljaa. Toivottavasti he nyt katsovat heti alusta Tuomas Liljaa. Linnonmaan mukaan yksi selitys ykkösosan menestykseen oli siinä, että pääosan esittäjät tulivat hyvin toimeen keskenään. — Aku oli meidän kanssa kun kotonaan, koska meillä kaikilla on samanlaiset kemiat ja sielunmaisemat. Luokkakokous-elokuvat perustuvat tanskalaiseen elokuvasarjaan. Elokuva on ollut suosittu sielläkin. Ykkösosan näki yli puoli miljoonaa tanskalaista. Kakkososa veti teattereihin Tanskassa yli 660 000 ihmistä, ja pari viikkoa sitten ilmestynyt kolmososakin vetää hyvin. Suomalaista Luokkakokous-elokuvasarjaa tuottanut Jesse Fryckman ei vielä lupaa kolmatta Luokkakokousta. Jos toinen osa vetää hyvin, kolmannenkin tekeminen on mahdollista. Viime vuonna ilmestynyt Luokkakokous on Suomen katsotuin elokuva 2000-luvulla. Lue koko uutinen:

