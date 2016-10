Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupunginjohtaja irtisanoutui huonoon aikaan Kouvolan uuden kaupunginjohtajan haku on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian. Seuraavan kerran kaupunginhallitus kokoontuu 7. marraskuuta. Tehtävästään juuri irtisanoutunut Lauri Lamminmäki aikoo työskennellä koko irtisanomisajan, eli vuoden loppuun saakka. Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) harmittelee, että irtisanoutumisen ajoitus ei ollut paras mahdollinen. Käsillä on paljon isoja asioita, muun muassa sote- ja maakuntauudistus. Sote-asioissa kaupunginjohtajalla on ollut merkittävä rooli. — Tässä kohdassa uuden kaupunginjohtajan etsiminen ei ole niitä kaikkein mukavimpia asioita. Uuden henkilön hyppääminen samaan rytmiin ei ole helppo homma. Larikka kuuli nykyisen kaupunginjohtajan lähdöstä torstaina. — Mietteet ovat vakavat. Mutta toki ymmärrän, että kun hänelle tämmöinen tilaisuus siunaantuu, hän siihen tarttuu. Vaikka Lamminmäen lähtö yllätti Larikan, hän ei ole huolissaan Kouvolan tulevaisuudesta. — Uskoisin, että ison kaupungin johtajaksi on hakijoita. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/29/Kaupunginjohtaja%20irtisanoutui%20huonoon%20aikaan/2016221428596/4