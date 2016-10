Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson futiksessa ei juurikaan juhlittu — FC KTP romahti, Sudet säilyi taistelemalla — Katastrofi ei ole liian rankka sana. Se kuvastaa aika hyvin sitä mitä tapahtui, toteaa FC KTP:n puheenjohtaja Jarkko Pippola rauhallisesti. KTP:n valuminen kahdessa kaudessa Jalkapalloliigasta Kakkoseen oli kotkalaiselle jalkapallolle romahdus. Ja samalla myös koko Kymenlaakson futikselle, koska Kakkonen on ensi kaudella maakunnan korkein sarjataso miesten jalkapallossa. Pippola sanoo, että vie vielä tovin ennen kuin tapahtuneesta pystyy muodostamaan selkeän kuvan. — Yhtä syytä tai syyllistä on turha hakea, sellaista ei ole olemassa. Kauteen lähdettiin kuitenkin sillä oletuksella, että taistelemme Ykkösen kärkipään joukossa. Kentällä sitten yritettiin sellaista mihin ei pystytty. Puheenjohtajan mukaan kotkalaisessa jalkapallossa on nyt hyvä hetki pysähtyä miettimään. — Tämän voi nähdä myös uutena mahdollisuutena. Nyt on hyvä aika rakentaa uudelle pohjalle. Yhden positiivisen asian Pippola löytää heti. — Ensi vuonna Kakkosessa pelataan Kymenlaakson derby KTP—Sudet. Kouvolan Sudet kävi tasaisessa Kakkosen lohkossa säilymistaistelun, joka ratkesi vasta toiseksi viimeisellä kierroksella. Sudet nousi lohkovoittaja Gnistania vastaan Kouvolan keskuskentällä varttitunnissa 0—2-tappioasemasta 3—2-voittoon. Sarjan tasaisuutta kuvaa hyvin se, että Sudet jäi lopulta neljännestä sijasta vain viisi pistettä, mutta toisaalta selvitti putoamisen vain kahden pisteen turvin. — Lähtökohtiin nähden kausi oli meiltä maksimisuoritus. Kokeneita pelaajia loukkaantui sarjan alussa ja esimerkiksi koko puolustus meni uusiksi. Onneksi pystyimme ajamaan nuoria pelaajia sisään joukkueeseen, niputtaa päävalmentaja Janne Lindberg kautta. Lindbergin mukaan kaudesta selvittiin panemalla kaikki likoon ja vaalimalla hurttia huumoria. — Kevät oli meille taas heikompi kuin syksy. Kärkijoukkueilta Gnistanilta ja MP:ltä pystyimme riistämään seitsemän pistettä. Lindberg jatkanee Susissa, vaikka sopimusta ei vielä ensi kaudelle ole. Reilussa kymmenessä vuodessa puulaakiporukasta jalkapallojoukkueeksi kasvanut FC Peltirumpu lähti keväällä Kolmoseen kovin tavoittein. Kokeneen Simo Marttilan valmennuksessa yritettiin tosissaan nousua Kakkoseen. Kevätkauden jälkeen Peltirumpu johti lohkoa neljällä pisteellä. Sen jälkeen Mikkelin Pallo-Kissat, STPS ja PeKa tulivat rinnalle ja ohi. — Valmentajalle kausi oli pettymys. Kolmelta kärkiporukalta pystyimme ottamaan vain viisi pistettä tarjolla olleista 18:sta. Syyskaudella kolmen pelin saldo oli pyöreä nolla, laskeskelee Marttila. Lue koko uutinen:

