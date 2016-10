Miksi Mäkikylän biolaitos haisee?

Suorat kysymykset

Kuva: Jussi Lopperi

Kouvolan Sanomien lukijan mukaan biokaasua ja lannoitteita puhdistamolietteistä sekä biojätteistä valmistava Mäkikylän biolaitos levittää jatkuvalla syötöllä pahaa hajua ympäristöönsä. Lukija pohtii, mahtaako mädältä kananmunalta haisevasta ilmasta olla terveyshaittoja. Samalla hän kertoo sosiaalisen elämän rajoittuvan, sillä esimerkiksi juhlia ei kehtaa järjestää, kun päivän hajutasoa ei voi tietää.

Miksi biolaitoksella haisee, Kouvolan Veden laitospäällikkö Ari Mikkelä?

— Mädätysprosessissa syntyy haisevia aiheita. Hajukaasujen puhdistuksen jälkeen ilmaan saattaa päästä pieniä pitoisuuksia haisevia aineita. Pienikin hajupitoisuus saattaa tuntua nenässä. Pieninä pitoisuuksina haisevista aineista ei ole haittaa ihmisille. Laitoksen prosessi on pääasiassa pysynyt samana kuin ennenkin ja toiminnassa ei ole ollut poikkeuksia. Joitakin pieniä teknisiä parannuksia on tehty ja niitä on myös suunnitteilla.



Lukijan mukaan hajua on kestänyt jo pari viikkoa. Miksi?

— Laitoksella on prosessi käynnissä kellon ympäri seitsemän päivää viikossa. Tuulen suunta ja matalapaine vaikuttavat usein hajun leviämiseen. Epävakaisella ja tuulisella säällä hajuja saattaa esiintyä lähiympäristössä, vaikka pitoisuudet ilmassa ovat alhaisia. Parina viime viikkona sää on ollut tuulisempi ja epävakainen.



Saako biolaitoksesta ja puhdistamosta tehtyä täysin hajuttoman?

— Puhdistamosta ja biolaitoksesta tulee aina pientä hajua, mutta pyrimme jatkuvasti parantamaan prosessia teknisin konstein.