Kouvolan Sanomat: Suomi siirtyy ensi yönä talviaikaan Talviaika alkaa sunnuntaiaamuna kello neljä. Tuolloin kelloja siirretään tunnin verran taaksepäin. Talviaikaan siirtyminen on paluu niin sanottuun normaaliin aikaan kesäajasta. Osassa Euroopan maita kesäaika otettiin käyttöön 1900-luvun alussa. Suomessa kokeiltiin ensimmäistä kertaa kesäaikaan siirtymistä vuonna 1942, mutta se vakiintui käyttöön Suomessa kuitenkin vasta vuonna 1981. Helsingin Sanomat kertoo, että kesäaikaa noudattaa nykyisin noin 70 valtiota ja puolitoista miljardia ihmistä. EU on määrännyt kesäajasta oman direktiivin, joka käskee, että kaikkien unionin maiden on siirryttävä kesäaikaan samalla hetkellä. Euroopan unionin pysyvä kesäaikadirektiivi tuli voimaan vuonna 2002. Kesäaikaan siirrytään käytännön mukaisesti maaliskuun viimeisenä sunnuntaina ja talviaikaan lokakuun viimeisenä sunnuntaina. Ensi keväänä kesäaikaan siirrytään sunnuntaina 26. maaliskuuta. | Juhana Nyman Lue koko uutinen:

